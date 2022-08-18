Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Теннисистка Рыбакина вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Газета.Ruиещё 1

Казахстанская теннисистка Елене Рыбакина одержала победу над представительницей Испании Гарбинье Мугурусой во втором круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1.

Рыбакина вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Фото: ReutersReuters

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Рыбакина восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету испанской теннисистки пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырех. В третьем круге Рыбакина встретится Элисон Риске из США.

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла американке Аманде Анисимовой в первом круге турнира в Цинциннати. Напомним, в апреле организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA). На Уимблдоне-2022 рейтинговые очки не разыгрывались.

Победителем уимблдонского турнира у мужчин стал Новак Джокович, который в финале одолел Ника Кирьоса. У женщин победу праздновала Елена Рыбакина.

Теннис,Аманда Анисимова,Елена Рыбакина,Дарья Касаткина,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители