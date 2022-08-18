Рыбакина вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Казахстанская теннисистка Елене Рыбакина одержала победу над представительницей Испании Гарбинье Мугурусой во втором круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1.

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Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Рыбакина восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету испанской теннисистки пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырех. В третьем круге Рыбакина встретится Элисон Риске из США.

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла американке Аманде Анисимовой в первом круге турнира в Цинциннати. Напомним, в апреле организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA). На Уимблдоне-2022 рейтинговые очки не разыгрывались.