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36 минут назад

Организаторы турнира в Цинциннати объяснили, почему попросили убрать флаг Украины во время матча двух россиянок

Матч ТВ

Размер украинского флага стал причиной того, почему организаторы теннисного турнира в Цинциннати (США) попросили болельщицу убрать его во время квалификационного матча между россиянками Анной Калинской и Анастасией Потаповой.

Организаторы объяснили запрет флага Украины во время матча двух россиянок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча между Калинской и Потаповой прошла в воскресенье. В ходе игры одна из теннисисток пожаловалась судье Ларе Морган на болельщицу, завернувшуюся в украинский флаг. Морган спустилась с вышки, чтобы поговорить с фанаткой. Позже начальник службы безопасности объяснил болельщице, что размер флага превышает установленные размеры. Девушка в итоге покинула трибуну.

— Согласно политике турнира, флаги или баннеры размером более 18×18 дюймов (46×46 см) запрещены. Поэтому болельщицу попросили убрать флаг, после этого ей было разрешено остаться на трибунах, — говорится в сообщении организаторов, которое приводит Рейтер.

Встреча завершилась победой Калинской со счетом 7:5, 6:1, однако обе теннисистки вышли в основную сетку турнира. Соперницей Калинской в первом круге будет итальянка Мартина Тревизан, Потаповой — румынка Симона Халеп.Источник:Reuters

Теннис,Мартин Тревизан,Лара Морган,Анна Калинская,Анастасия Потапова,
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