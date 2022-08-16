Организаторы объяснили запрет флага Украины во время матча двух россиянок

Размер украинского флага стал причиной того, почему организаторы теннисного турнира в Цинциннати (США) попросили болельщицу убрать его во время квалификационного матча между россиянками Анной Калинской и Анастасией Потаповой.

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Встреча между Калинской и Потаповой прошла в воскресенье. В ходе игры одна из теннисисток пожаловалась судье Ларе Морган на болельщицу, завернувшуюся в украинский флаг. Морган спустилась с вышки, чтобы поговорить с фанаткой. Позже начальник службы безопасности объяснил болельщице, что размер флага превышает установленные размеры. Девушка в итоге покинула трибуну.

— Согласно политике турнира, флаги или баннеры размером более 18×18 дюймов (46×46 см) запрещены. Поэтому болельщицу попросили убрать флаг, после этого ей было разрешено остаться на трибунах, — говорится в сообщении организаторов, которое приводит Рейтер.