Российская теннисистка рассказала о задержании в Париже

Теннисистка Яна Сизикова в интервью изданию «Чемпионат» подробно рассказала о задержании сотрудниками французской полиции. Она подчеркнула, что это был «худший опыт» в жизни.

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Отмечается, что Сизикова крайне редко общается с журналистами. В частности, она дала интервью о парижской истории впервые после происшествия.

Следователи французской прокуратуры в 2020 году открыли дело о мнимом «договорняке». По их мнению, российская теннисистка намеренно «слила» парный матч, в котором вместе с коллегой из США играла против румынской пары.

Подозрения специалистов основывались на том, что Сизикова совершила подряд две грубые ошибки. Практически одновременно с этим букмекеры приняли крупные ставки, «на несколько сотен тысяч евро».

В начале июня 2021 года оперативники задержали теннисистку в Париже. Ее сутки продержали в камере. За это время следователи общались с ней только один раз, вели себя вежливо.