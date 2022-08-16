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1 час назад

Стали известны подробности задержания российской теннисистки в Париже

Елена Прошина

Теннисистка Яна Сизикова в интервью изданию «Чемпионат» подробно рассказала о задержании сотрудниками французской полиции. Она подчеркнула, что это был «худший опыт» в жизни.

Российская теннисистка рассказала о задержании в Париже
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что Сизикова крайне редко общается с журналистами. В частности, она дала интервью о парижской истории впервые после происшествия.

Следователи французской прокуратуры в 2020 году открыли дело о мнимом «договорняке». По их мнению, российская теннисистка намеренно «слила» парный матч, в котором вместе с коллегой из США играла против румынской пары.

Подозрения специалистов основывались на том, что Сизикова совершила подряд две грубые ошибки. Практически одновременно с этим букмекеры приняли крупные ставки, «на несколько сотен тысяч евро».

В начале июня 2021 года оперативники задержали теннисистку в Париже. Ее сутки продержали в камере. За это время следователи общались с ней только один раз, вели себя вежливо.

По ее словам, ей не предъявляли никаких обвинений, «просто беседовали». После суток в полицейском участке девушку отпустили. После этого не преследовали, даже не выходили на связь.

Теннис,
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