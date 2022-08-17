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1 час назад

Андрей Рублёв одержал волевую победу во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Чемпионат.comиещё 1

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Рублёв одержал волевую победу во втором круге в Цинциннати
Фото: ReutersReuters

В матче второго круга шестой сеяный Рублёв обыграл 61-ю ракетку мира, лаки-лузера итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 6:2.

В следующем раунде Рублёв сразится с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) – Тейлор Фритц (США, 11).

Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнования из-за травмы.

Теннис,Андрей Рублев,Александр Зверев,
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