Рублёв одержал волевую победу во втором круге в Цинциннати

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
В матче второго круга шестой сеяный Рублёв обыграл 61-ю ракетку мира, лаки-лузера итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 6:2.
В следующем раунде Рублёв сразится с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) – Тейлор Фритц (США, 11).
Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнования из-за травмы.