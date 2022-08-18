Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Встреча, продолжавшаяся 1 час 28 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Рыбакиной. Казахстанка сделала 9 двойных ошибок, один раз подав навылет. На счету её соперницы 1 эйс и две двойные ошибки. Рыбакина реализовала 4 из 13 брейк-поинтов, один раз позволив Риске претендовать на брейк.