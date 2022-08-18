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1 час назад

Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Чемпионат.comиещё 2

Казахстанская теннисистка и чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина в двух сетах обыграла американку Элисон Риске.

Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Встреча, продолжавшаяся 1 час 28 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Рыбакиной. Казахстанка сделала 9 двойных ошибок, один раз подав навылет. На счету её соперницы 1 эйс и две двойные ошибки. Рыбакина реализовала 4 из 13 брейк-поинтов, один раз позволив Риске претендовать на брейк.

В четвертьфинале Елена Рыбакина сыграет либо с польской теннисисткой Игой Свёнтек, занимающей первую строчку мирового рейтинга, либо с американкой Мэдисон Кис, которая находится на 24-й позиции.

Рыбакина является победительницей турнира «Большого шлема». Она выиграла Уимблдон, в финале одолев Онс Жабер.

Теннис,Елена Рыбакина,Онс Жабер,
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