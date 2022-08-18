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2 часа назад

Калинская снялась с матча из-за головокружения. Соболенко прошла в 3-й круг Цинциннати

Чемпионат.com

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (7-я ракетка мира) прошла в третий раунд турнира серии WTA-1000 в Цинциннати после того, как россиянка Анна Калинская (69-я ракетка мира) не смогла продолжить матч из-за головокружения.

Калинская снялась с матча в Цинциннати из-за головокружения
Фото: GETTYIMAGESGETTYIMAGES

Матч продлился лишь 1 час 7 минут. Первый сет выиграла белоруска со счётом 6:3, во втором сете счёт был также в пользу 24-летней уроженки Минска – 4:1. Арина Соболенко дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми возможных. На счету Калинской два эйса, две двойные ошибки и ноль реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в четвертьфинал престижных американских соревнований Соболенко сразится с представительницей США Шелби Роджерс.

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