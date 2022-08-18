Калинская снялась с матча в Цинциннати из-за головокружения

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (7-я ракетка мира) прошла в третий раунд турнира серии WTA-1000 в Цинциннати после того, как россиянка Анна Калинская (69-я ракетка мира) не смогла продолжить матч из-за головокружения.

Матч продлился лишь 1 час 7 минут. Первый сет выиграла белоруска со счётом 6:3, во втором сете счёт был также в пользу 24-летней уроженки Минска – 4:1. Арина Соболенко дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми возможных. На счету Калинской два эйса, две двойные ошибки и ноль реализованных брейк-пойнта из трёх.