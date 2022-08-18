Сенсационное поражение Надаля оставило Медведева лидером рейтинга

Знаменитый испанец на «Мастерсе» в Цинциннати сразу же проиграл борьбу и за титул, и за звание первой ракетки мира.

Фото: MATTHEW STOCKMAN/GETTY IMAGES MATTHEW STOCKMAN/GETTY IMAGES

Даниил Медведев останется лидером мирового рейтинга до конца US Open, то есть на ближайшие три недели как минимум. Это стало ясно после поражения испанца Рафаэля Надаля в стартовом матче после возвращения в тур.

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Завершились матчи второго круга на «Мастерсе» в Цинциннати. За первые два раунда прогремело немало сенсаций, удививших публику. Из сеяных теннисистов не добрались до третьго раунда итальянец Маттео Берреттини (12-й номер посева), болгарин Григор Димитров (16), поляк Хуберт Хуркач (8), норвежец Каспер Рууд (5).

Сошёл с дистанции и триумфатор турнира в Вашингтоне австралиец Ник Кирьос, который на прошлой неделе в Монреале заставил зачехлить ракетку лидера мирового рейтинга Даниила Медведева. Что касается россиян, то Карен Хачанов проиграл в первом круге, Аслан Карацев – во втором, а Медведев (1) и Андрей Рублёв (6) дружно шагнули в 1/8 финала и сейчас находятся в шаге от русского четвертьфинала.

Одним из последних в борьбу на турнире вступил знаменитый испанец Рафаэль Надаль (2). По итогам жеребьёвки он возглавил нижнюю половину сетки и как высоко сеяный пропускал 1-й круг. Напомним, что на Уимблдоне Рафаэль получил травму мышц живота и снялся с полуфинала, в котором должен был играть с Кирьосом. Несколько недель испанец восстанавливался, пропустил «Мастерс» в Монреале и приехал в Цинциннати, чтобы получше подготовиться к US Open.

Помимо борьбы за титул у Надаля была возможность по итогам турнира вернуть себе первое место в рейтинге ATP. Сейчас у Рафаэля 5620 очков, у Медведева – 6885. В ближайший понедельник у россиянина сгорит 360 баллов за прошлогодний полуфинал, и разница между этими двумя теннисистами сократится до 905 очков. Титул в Цинциннати Надаля и поражение Медведева до 1/4 финала выводили бы испанца на первое место в рейтинге уже 22 августа.

Первым соперником Надаля после шестинедельного перерыва стал 25-летний хорват Борна Чорич. В своё время он занимал 12-е место в рейтинге, но после серии травм откатился на 152-ю позицию. В сетку Цинциннати Борна попал по так называемому замороженному рейтингу. Отметим, что Чорич – не самый удобный соперник для Рафы. Ранее теннисисты встречались четырежды, правда довольно давно, и по два раза обменялись победами. Надаль выиграл на US Open – 2015 и в Монреале-2017, а Борна первенствовал в Базеле-2014 и Цинциннати-2016.

Накануне предстоящего матча хорват высказался о поединке с именитым соперником: «Я буду играть без какого-либо давления. Теперь я получаю от игры ещё больше удовольствия, потому что за последние два года у меня не было таких матчей и соревнований — я скучал по этому. Сейчас я получаю от этого больше удовольствия, чем когда мне было 17 или 18 лет. После серьёзной травмы никогда не бывает легко прийти в себя. Я отсутствовал в течение одного года, и никогда не бывает легко вернуться и показать хороший теннис, поэтому каждая победа, которую я могу одержать, чрезвычайно важна для моей уверенности, а также для моего рейтинга, поскольку мой рейтинг ещё не там, где я хочу».

В первой партии теннисисты уверенно держали свою подачу – лишь раз Чорич добрался до брейк-пойнта, но Надаль угрозу отвёл. На тай-брейке была равная борьба, периодически соперники обменивались минбрейками. Испанец упустил два сетбола, а в концовке сделал двойную, которая принесла хорвату победу в партии – 7:6 (11:9) за 1 час 16 минут. В 7-м гейме второго сета Рафаэль впервые за матч добрался до брейк-пойнта и тут же его реализовал – 4:3. Этого преимущества испанцу хватило, чтобы сравнять счёт по партиям – 1:1. Ну а в третьем сете снова был единственный брейк-пойнт, правда теперь у Борны, который его реализовал – 4:2 и довёл матч до победы – 7:6, 4:6, 6:3 за 2 часа 54 минуты.