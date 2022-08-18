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3 часа назад

Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Газета.Ruиещё 2

Первая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходящего в американском Цинциннати. В третьем круге российскиПервая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходящего в американском Цинциннати.

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В третьем круге российский теннисист одержал уверенную победу над представителем Канады Денисом Шаповаловым — 7:5, 7:5.

Видео дня

Матч продолжался 1 час 46 минут.

В следующем раунде Медведев сразится с американцем Тейлором Фритцем, который в третьем круге взял верх над россиянином Андреем Рублевым.

15 августа Медведев начал 13-ю неделю в ранге первой ракетки мира, что является новым рекордом России в мужском одиночном разряде. Ранее этот рекорд (в 2000 и 2001 году) установил Марат Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель.

Ранее стало известно, что россиянин сохранит за собой первое место в рейтинге ATP как минимум до конца Открытого чемпионата США (US Open).

Это стало понятным после того, как третья ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль проиграл хорвату Борне Чоричу во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Испанский спортсмен мог обойти Медведева в рейтинге, если бы выиграл соревнование, а сам россиянин не прошел бы дальше третьего круга.й теннисист одержал уверенную победу над представителем Канады Денисом Шаповаловым — 7:5, 7:5. Матч продолжался 1 час 46 минут. В следующем раунде Медведев сразится с американцем Тейлором Фритцем, который в третьем круге взял верх над россиянином Андреем Рублевым. 15 августа Медведев начал 13-ю неделю в ранге первой ракетки мира, что является новым рекордом России в мужском одиночном разряде. Ранее этот рекорд (в 2000 и 2001 году) установил Марат Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель. Ранее стало известно, что россиянин сохранит за собой первое место в рейтинге ATP как минимум до конца Открытого чемпионата США (US Open). Это стало понятным после того, как третья ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль проиграл хорвату Борне Чоричу во втором круге турнира серии "Мастерс" в Цинциннати. Испанский спортсмен мог обойти Медведева в рейтинге, если бы выиграл соревнование, а сам россиянин не прошел бы дальше третьего круга.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Денис Шаповалов,Марат Сафин,Андрей Рублев,
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