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58 минут назад

Дмитриева объяснила, почему Надаль проиграл в первом матче «Мастерса» в Цинциннати

Чемпионат.com

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева объяснила, почему 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль проиграл в первом матче «Мастерса» в Цинциннати. Также Дмитриева высказалась о возможном лидерстве первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева после US Open.

Дмитриева объяснила поражение Надаля в Цинциннати
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Надаль играл после долгого перерыва и травмы. Неудивительно, что он медленно начинал. Все удивлялись, почему Даня проигрывал, когда попадал на сильного в первом же круге. Потому что игровая практика даже таких очень опытных игроков на какое-то время уходит в сторону и нужно восстановиться. Потому Надаль и заявился в Цициннати, чтобы перед US Open как-то проверить свои силы. Никто не знает, как он себя чувствует.

Не могу даже думать о том, сохранит ли Даня первую строчку рейтинга после US Open — там так много претендентов. Ещё неясно, в каком состоянии Даня. Сейчас слишком рано об этом говорить. Конечно, он будет стараться, но тут даже приблизительно нельзя спрогнозировать», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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