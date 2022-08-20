Квитова переиграла Кис и вышла в финал турнира в Цинциннати

Квитова оказалась сильнее Кис со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:3. Представительница Чехии четыре раза подала навылет и допустила 10 двойных ошибок. На счету её соперницы восемь эйсов и две двойные ошибки. Квитова сделала пять брейков, отдав американке две свои подачи. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.