Квитова переиграла Кис и вышла в финал турнира в Цинциннати

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» чешка Петра Квитова (28-й номер рейтинга) в трёх сетах обыграла американскую теннисистку Мэдисон Кис (24-е место мирового рейтинга) в полуфинале Цинциннати.
Квитова оказалась сильнее Кис со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:3. Представительница Чехии четыре раза подала навылет и допустила 10 двойных ошибок. На счету её соперницы восемь эйсов и две двойные ошибки. Квитова сделала пять брейков, отдав американке две свои подачи. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.
За титул Петра Квитова поспорит либо с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, либо с представительницей Франции Каролин Гарсией.
Турнир в Цинциннати проходит с 15 по 21 августа на покрытии хард. Призовой фонд соревнований составляет $ 2 527 250 млн.