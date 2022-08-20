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1 час назад

Квитова переиграла Кис и вышла в финал турнира в Цинциннати

Чемпионат.comиещё 4

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» чешка Петра Квитова (28-й номер рейтинга) в трёх сетах обыграла американскую теннисистку Мэдисон Кис (24-е место мирового рейтинга) в полуфинале Цинциннати.

Квитова переиграла Кис и вышла в финал турнира в Цинциннати
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Квитова оказалась сильнее Кис со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:3. Представительница Чехии четыре раза подала навылет и допустила 10 двойных ошибок. На счету её соперницы восемь эйсов и две двойные ошибки. Квитова сделала пять брейков, отдав американке две свои подачи. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

За титул Петра Квитова поспорит либо с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, либо с представительницей Франции Каролин Гарсией.

Турнир в Цинциннати проходит с 15 по 21 августа на покрытии хард. Призовой фонд соревнований составляет $ 2 527 250 млн.

Теннис,Арина Соболенко,Петр Квитов,Каролин Гарсия,
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