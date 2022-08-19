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1 час назад

Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Газета.Ru

Первая ракетка мира Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходящего в американском Цинциннати.

Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Фото: ReutersReuters

В полуфинале россиянин одержал победу над американцем Тейлором Фритцем со счетом 7:6 (7:1), 6:3. Матч продолжался 1 час 40 минут.

В прошедшей игре Медведев 19 раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Фритц сделал три эйса, три двойные ошибки и ни разу не смог взять подачу соперника.

В полуфинале российский теннисист встретится с победителем встречи между Стефаносом Циципасом (Греция) и Джоном Иснером (США).

15 августа Медведев начал 13-ю неделю в ранге первой ракетки мира, что является новым рекордом России в мужском одиночном разряде.

Ранее этот рекорд (в 2000 и 2001 году) установил Марат Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель.

Ранее стало известно, что россиянин сохранит за собой первое место в рейтинге ATP как минимум до конца Открытого чемпионата США (US Open).

Теннис,Джон Иснер,Даниил Медведев,Марат Сафин,
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