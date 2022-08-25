Джокович пропустит Открытый чемпионат США

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович не сможет принять участие в Открытом чемпионате США по теннису из-за обновления Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) правил въезда в страну для иностранцев. Об этом пишет РИА Новости Спорт.

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В опубликованном 24 августа предписании CDC отмечается, что неграждане США перед посадкой на рейс в страну должны предъявить доказательство того, что они прошли полную вакцинацию от COVID-19.

Ранее Новак Джокович не смог принять участия в Открытом чемпионате Австралии из-за скандала с визой. Спортсмен прилетел в Австралию без прививки от коронавируса и в итоге был депортирован. Его адвокаты судились с властями страны, но добились только дважды аннулированной визы.