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1 час назад

Джокович пропустит Открытый чемпионат США

Алиса Селезнёва

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович не сможет принять участие в Открытом чемпионате США по теннису из-за обновления Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) правил въезда в страну для иностранцев. Об этом пишет РИА Новости Спорт.

Джокович пропустит Открытый чемпионат США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В опубликованном 24 августа предписании CDC отмечается, что неграждане США перед посадкой на рейс в страну должны предъявить доказательство того, что они прошли полную вакцинацию от COVID-19.

Ранее Новак Джокович не смог принять участия в Открытом чемпионате Австралии из-за скандала с визой. Спортсмен прилетел в Австралию без прививки от коронавируса и в итоге был депортирован. Его адвокаты судились с властями страны, но добились только дважды аннулированной визы.

Также сербский теннисист был вынужден сняться с теннисного турнира в Монреале, так как в Канаду запрещен въезд для тех, кто не ванкцинирован от COVID-19.

Теннис,Новак Джокович,
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