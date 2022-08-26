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49 минут назад

Захарова потерпела поражение в финале квалификации US Open

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Российская теннисистка, занимающая 171-е место в мировом рейтинге, Анастасия Захарова в двух сетах уступила представительнице Чехии Линде Носковой (87-й номер рейтинга) в третьем раунде квалификации Открытого чемпионата США.

Захарова потерпела поражение в финале квалификации US Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова проиграла Носковой со счётом 2:6, 5:7. Россиянка три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт. Её соперница выполнила пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Чешка Линда Носкова в 2021 году стала победительницей юниорского «Ролан Гаррос».

Основной турнир US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США). Действующей чемпионкой соревнований является представительница Великобритании Эмма Радукану, которая в финале переиграла канадку Лейлу Фернандес.

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