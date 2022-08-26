Захарова потерпела поражение в финале квалификации US Open

Российская теннисистка, занимающая 171-е место в мировом рейтинге, Анастасия Захарова в двух сетах уступила представительнице Чехии Линде Носковой (87-й номер рейтинга) в третьем раунде квалификации Открытого чемпионата США.

Захарова проиграла Носковой со счётом 2:6, 5:7. Россиянка три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт. Её соперница выполнила пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.