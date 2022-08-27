Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Канаде

Россиянка Дарья Касаткина в субботу обыграла представительницу Франции Диан Парри в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Гранби.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу Касаткиной, выступающей на турнире под первым номером посева. В финале Касаткина встретится с австралийкой Дарьей Сэвилл, которая до 2015 года представляла Россию.

Касаткиной 25 лет, она занимает десятое место в рейтинге WTA - самое высокое на данный момент среди российских теннисисток. На ее счету пять титулов WTA. Лучшим результатом Касаткиной на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году.

Парри 19 лет, она занимает 81-е место в мировом рейтинге, у нее нет титулов WTA. Лучшим результатом француженки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг.