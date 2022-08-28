Определились соперницы сестёр Уильямс в первом круге US Open

Россиянки Екатерина Александрова и Яна Сизикова встретятся с француженками Каролин Гарсией и Кристиной Младенович. Вероника Кудерметова в паре с Элисе Мертенс сразится с Анной Калинской и Донной Векич. Самсонова и Дарт сойдутся с Рыбакиной и Калининой, а пара Грачёва/Питер сыграет с Шибахарой и Мухаммад.