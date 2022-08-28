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15 часов назад

Определились соперницы сестёр Уильямс в первом круге US Open

Чемпионат.comиещё 3

Официальный сайт Открытого чемпионата США по теннису опубликовал расписание матчей первого круга в парном разряде среди женщин.

Определились соперницы сестёр Уильямс в первом круге US Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Американские теннисистки Серена Уильямс и Винус Уильямс сыграют с представительницами Чехии Люцией Градецкой и Линдой Носковой.

Россиянки Екатерина Александрова и Яна Сизикова встретятся с француженками Каролин Гарсией и Кристиной Младенович. Вероника Кудерметова в паре с Элисе Мертенс сразится с Анной Калинской и Донной Векич. Самсонова и Дарт сойдутся с Рыбакиной и Калининой, а пара Грачёва/Питер сыграет с Шибахарой и Мухаммад.

Серена Уильямс и Винус Уильямс вместе выиграли 14 титулов турниров «Большого шлема». Американки дважды побеждали на US Open. Открытый чемпионат США пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Теннис,Анна Калинская,Вероника Кудерметова,Каролин Гарсия,Кристина Младенович,Екатерина Александрова,Серена Уильямс,Винус Уильямс,
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