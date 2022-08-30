Российский теннисист Хачанов вышел во второй круг US Open

Россиянин Карен Хачанов в ночь на вторник обыграл американца Дениса Кудлу в матче первого круга US Open

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Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 27-м номером. Кудла не получил номера посева. Во втором круге россиянин сыграет с победителем матча между словаком Алексом Молчаном и бразильцем Тьяго Монтейро (оба - без номера посева).

Хачанову 26 лет, он занимает 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом Хачанова на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros (2019) и Уимблдона (2021). На Олимпиаде в Токио Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде.

Кудле 30 лет, он располагается на 96-й позиции мирового рейтинга. На его счету нет побед на турнирах под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертого круга.