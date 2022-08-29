«Медведеву будет трудно защитить титул чемпиона US Open»

— Я чувствую, что на него обрушивается так много отвлекающих факторов вне корта, и они не обязательно были связаны с ним. Мы видели, как он действительно нервничал в Канаде из-за фаната. Обычно он позитивно общается с фанатами, даже если это немного выглядит саркастично. Думаю, что из-за нервозности ему будет трудно защить титул, — приводит слова Вудбриджа официальный сайт US Open.