«Медведеву будет трудно защитить титул чемпиона US Open»

Многократный победитель турниров Большого шлема в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж оценил шансы Даниила Медведева стать победителем предстоящего Открытого чемпионата США.
— Я чувствую, что на него обрушивается так много отвлекающих факторов вне корта, и они не обязательно были связаны с ним. Мы видели, как он действительно нервничал в Канаде из-за фаната. Обычно он позитивно общается с фанатами, даже если это немного выглядит саркастично. Думаю, что из-за нервозности ему будет трудно защить титул, — приводит слова Вудбриджа официальный сайт US Open.
Медведев в первом круге US Open встретится со Стефаном Козловым. Турнир стартует 29 августа. Медведев в прошлом году стал победителем US Open.