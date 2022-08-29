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1 час назад

«Думаю, Медведеву будет трудно защитить титул чемпиона US Open» — многократный победитель турниров Большого шлема Вудбридж

Матч ТВ

Многократный победитель турниров Большого шлема в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж оценил шансы Даниила Медведева стать победителем предстоящего Открытого чемпионата США.

«Медведеву будет трудно защитить титул чемпиона US Open»
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

— Я чувствую, что на него обрушивается так много отвлекающих факторов вне корта, и они не обязательно были связаны с ним. Мы видели, как он действительно нервничал в Канаде из-за фаната. Обычно он позитивно общается с фанатами, даже если это немного выглядит саркастично. Думаю, что из-за нервозности ему будет трудно защить титул, — приводит слова Вудбриджа официальный сайт US Open.

Медведев в первом круге US Open встретится со Стефаном Козловым. Турнир стартует 29 августа. Медведев в прошлом году стал победителем US Open.

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