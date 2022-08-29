Медведев остался лидером рейтинга ATP перед US Open

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Победитель Открытого чемпионата США 2021 года россиянин Даниил Медведев остался на первом месте в преддверии старта US Open — 2022, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Его отрыв от немца Александра Зверева, занимающего вторую строчку, как и прежде, составляет 1125 очков.