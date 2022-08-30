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2 часа назад

Теннисист Медведев объяснил, почему пожал руку Козлову, пробившего в него мячом

Газета.Ru

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал эпизод матча первого круга US Open против американца Стефана Козлова.

Медведев объяснил, почему пожал руку пробившему в него мячом Козлову
Фото: ReutersReuters

Американский спортсмен в одном из эпизодов попал в Медведева мячом, но сразу же извинился, а Медведев пожал ему руку.

«Стефан, по-моему, не хотел бить в меня. И он сразу извинился, так что все нормально. Если бы он отвернулся, я был бы недоволен», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту и закончилась со счетом 6:2, 6:4, 6:0 в пользу россиянина. Отметим, что во втором сете встречи Козлов брал медицинский тайм-аут.

В следующем круге россиянин сыграет с победителем пары Кантен Алис (Франция) — Артур Риндеркнех (Франция).

Теннис,Стефан Козлов,Даниил Медведев,
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