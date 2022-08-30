"О боже, я умираю": Медведев о тренировках перед US Open

Первая ракетка мира Даниил Медведев после победы в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open 2022 — рассказал о подготовке к турниру.
«Во всей Европе этим летом было довольно жарко, поэтому, если честно, было очень тяжело тренироваться. После часа тренировки я думал: о боже, я умираю. Поэтому мы всегда пытались найти лучшее решение, чтобы бороться с этим, поскольку через час я сидел на лавке, беседовал с тренерами и говорил, что больше не могу двигаться.
Поэтому мне помогло то, что я прикладывал лед к голове. Сегодня я сделал это при счете 5:0, чтобы проверить это. Мне очень понравилось. После этого я почувствовал себя свежим», — приводит слова Медведева Eurosport.
Встреча первого круга со Стефаном Козловым продолжалась 2 часа 1 минуту и закончилась со счетом 6:2, 6:4, 6:0 в пользу россиянина. Отметим, что во втором сете встречи Козлов брал медицинский тайм-аут.