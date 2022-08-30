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1 час назад

Серена — после победы в 1-м круге US Open: я расплывчато говорила об уходе, не так ли?

Чемпионат.com

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс прокомментировала победу в матче первого круга Открытого чемпионата США, в котором её соперницей была представительница Черногории Данка Ковинич. Уильямс обыграла Ковинич со счётом 6:3, 6:3.

"Я расплывчато говорила об уходе, не так ли?"
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Напомним, незадолго до US Open 40-летняя Уильямс объявила, что после турнира уйдёт из спорта.

«Да, я довольно расплывчато говорила об этом (о завершении карьеры. — Прим. «Чемпионата»), не так ли? Я и впредь буду этого придерживаться. Ничего нельзя з

Когда я вышла на корт, приём публики был ошеломляющим. Невероятно громким. Очень приятное чувство», — сказала Серена на пресс-конференции.

Теннис,Данка Ковинич,Серена Уильямс,
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