Теннисный мир обсуждает поражение Дарьи Касаткиной на старте Открытого чемпионата США. Что случилось с нашей лучшей теннисисткой?

Дарья Касаткина зачехлила ракетку в стартовом матче US Open – 2022. Чем эксперты объясняют провал первой ракетки России?

В Нью-Йорк на Открытый чемпионат США лучшая теннисистка России Дарья Касаткина, входящая сейчас в топ-10, приехала сразу после своего триумфа на канадском турнире WTA-250 в Гранби. Это, кстати, был уже второй титул 25-летней россиянки, завоёванный во время американской серии на харде в августе. В начале месяца она также выиграла турнир WTA-500 в Сан-Хосе. Казалось бы, к последнему в сезоне турниру «Большого шлема» наша чемпионка подошла во всеоружии и на пике формы. Однако что-то пошло не так.

Жеребьёвка, прошедшая накануне старта US Open, была в пользу Касаткиной. В первом круге Дарье досталась 88-я ракетка мира Хэрриет Дарт из Великобритании. Эта 26-летняя теннисистка никогда ранее не выигрывала матч в основной сетке Открытого чемпионата США, а лучшим достижением на «Шлемах» был третий круг Уимблдона-2019. Во втором круге Касаткина могла бы сыграть с 91-й ракеткой мира Далмой Галфи из Венгрии. И только третий раунд стал бы для Касаткиной настоящим испытанием. Там Дарье могла противостоять ещё одна россиянка – 18-й номер посева Вероника Кудерметова. Но ни до третьего, ни до второго круга первая ракетка России не дошла, провалившись уже на старте.

Россиянка проиграла Хэрриет Дарт в трёх сетах. Первая партия завершилась на тай-брейке в пользу британки – 7:6 (10:8), причём Дарья не реализовала два сетбола, второй сет остался за Касаткиной – 6:1, да и третий она начала очень уверенно, поведя с брейком – 2:0. Однако затем наступил провал. Концовка матча у Дарьи не получилась – 6:7, 6:1, 3:6. Вполне возможно, что Касаткина переутомилась или же получила тепловой удар. После второго сета её стошнило прямо на корте. В любом случае в конце заключительной партии Дарья была просто не похожа на себя. Впервые с 2020 года Касаткина проиграла в первом круге турнира «Большого шлема». Что же случилось?

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева, в интервью «Чемпионату» попыталась объяснить провал Касаткиной в первом круге US Open: «Поражение Касаткиной, наверное, самое главное огорчение для всех. В первую очередь для самой Даши. Трудно объяснить проигрыш. Нужно с ней разговаривать. Я думаю, что она переиграла предыдущий турнир. Она выигрывала легко, и нагрузки сверхъестественной не было. Всё-таки переход от одного турнира к другому без паузы отражается на высококлассных игроках. Боюсь, что именно это и сказалось».

По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, на игре Касаткиной сказалось нервное напряжение:

«Касаткина четыре подачи проиграла в первом сете — это только нервы. По статистике она должна была выигрывать, но увы — сама виновата. По логике она должна была выходить во второй круг», — сказал Тарпищев в интервью ТАСС.

А вот бывший российский теннисист Андрей Ольховский считает поражение Касаткиной от 88-й ракетки мира Хэрриет Дарт просто необъяснимым:

«Поражение Касаткиной необъяснимо. Количество ошибок необъяснимо для меня. Ничего особенного не было в девушке из Великобритании. Дарья, по идее, должна была выиграть. На мой взгляд, количество невынужденных ошибок, которое было в этой игре, — решило исход поединка».

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков отдал должное сопернице Касаткиной, отметив, что Дарт играла самоотверженно: