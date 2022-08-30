Серена Уильямс ответила на вопрос о своем будущем

40-летняя Уильямс призналась, что не видит своего будущего без тенниса. «Я люблю этот вид спорта, думаю, он дал мне многое. Он стал моей платформой для старта карьеры, о которой я никогда и не мечтала. Не знаю, как я это реализую, но, думаю, мы с теннисом прошли слишком долгий путь, чтобы расстаться окончательно», — заявила она.