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40 минут назад

Серена Уильямс ответила на вопрос о своем будущем

Lenta.ru

Американская теннисистка Серена Уильямс ответила на вопрос о своем будущем во время пресс-конференции на US Open. Интервью со спортсменкой опубликовано на YouTube-канале турнира.

Серена Уильямс ответила на вопрос о своем будущем
Фото:  US Open Tennis Championships / YouTube US Open Tennis Championships / YouTube

40-летняя Уильямс призналась, что не видит своего будущего без тенниса. «Я люблю этот вид спорта, думаю, он дал мне многое. Он стал моей платформой для старта карьеры, о которой я никогда и не мечтала. Не знаю, как я это реализую, но, думаю, мы с теннисом прошли слишком долгий путь, чтобы расстаться окончательно», — заявила она.

Ранее стало известно, что US Open станет последним профессиональным турниром в карьере Уильямс. В первом круге она обыграла черногорскую теннисистку Данку Ковинич (6:3, 6:3). Следующей соперницей американки станет вторая ракетка мира из Эстонии Анетт Контавейт.

Серена Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка. Также она 23 раза становилась победительницей турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде.

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