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1 час назад

Тарпищев считает, что теннисиста Рублева пока "колбасит" на US Open

ТАСС

Россиянин Андрей Рублев не показал стабильной игры в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Рублева "колбасит" - Тарпищев о выходе во второй круг US Open
Фото: ТАССТАСС

Рублев в первом круге победил серба Ласло Джере со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4. Во втором круге Рублев встретится с представителем Южной Кореи Квон Сун У.

"Конечно, такие матчи надо выигрывать проще. 3 часа 44 минуты - это много для встречи первого круга, - сказал Тарпищев. - Пока Рублева "колбасит", можно так сказать, нет стабильности в игре. Следующий соперник, кореец, цепкий, точный игрок. Андрею тоже будет сложно".

Аслан Карацев уступил итальянцу Фабио Фоньини в матче первого круга - 6:1, 7:5, 4:6, 1:6, 4:6.

"Фоньини - умный игрок, "разболтал" Аслана. Переиграл головой в первую очередь. Но мы говорили, что Карацеву досталась сложная сетка, не повезло", - рассказал Тарпищев.

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