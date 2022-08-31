"Рублева "колбасит" - Тарпищев о выходе во второй круг US Open

"Конечно, такие матчи надо выигрывать проще. 3 часа 44 минуты - это много для встречи первого круга, - сказал Тарпищев. - Пока Рублева "колбасит", можно так сказать, нет стабильности в игре. Следующий соперник, кореец, цепкий, точный игрок. Андрею тоже будет сложно".