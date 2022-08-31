"Рублева "колбасит" - Тарпищев о выходе во второй круг US Open

Россиянин Андрей Рублев не показал стабильной игры в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Рублев в первом круге победил серба Ласло Джере со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4. Во втором круге Рублев встретится с представителем Южной Кореи Квон Сун У.
"Конечно, такие матчи надо выигрывать проще. 3 часа 44 минуты - это много для встречи первого круга, - сказал Тарпищев. - Пока Рублева "колбасит", можно так сказать, нет стабильности в игре. Следующий соперник, кореец, цепкий, точный игрок. Андрею тоже будет сложно".
Аслан Карацев уступил итальянцу Фабио Фоньини в матче первого круга - 6:1, 7:5, 4:6, 1:6, 4:6.
"Фоньини - умный игрок, "разболтал" Аслана. Переиграл головой в первую очередь. Но мы говорили, что Карацеву досталась сложная сетка, не повезло", - рассказал Тарпищев.