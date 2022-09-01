Самсонова рассказала о работе с тренером по психологии

Российская теннисистка Людмила Самсонова заявила, что ей пришлось непросто в матче против канадки Лейлы Анни Фернандес во втором круге US Open, а также рассказала о начале сотрудничества с тренером по психологии.
Самсонова обыграла Фернандес в двух партиях со счетом 6:3, 7:6. В третьем круге она сыграет с сербкой Александрой Крунич.
— Я впервые играла на таком большом корте здесь, на Открытом чемпионате США, это было невероятно. Играть против Лейлы сегодня было очень тяжело. Думаю, моя подача была потрясающей, сегодня она сыграла ключевую роль.
Мне нравится то, на каком уровне я играю сейчас. Я попытаюсь сохранить этот уровень. После травяного сезона я начала работать с тренером по психологии. Думаю, мне не хватало психологии, чтобы делать что то больше. Так что я думаю, что я на правильном пути, — приводит слова Самсоновой сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).