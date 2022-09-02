Драматичная победа Надаля: испанец разбил себе нос ракеткой

Рафаэль Надаль обыграл во втором круге Фабио Фоньини, которому до этого уступал четыре раза.

Рафаэль Надаль сумел выиграть в драматичном поединке второго круга US Open с Фабио Фоньини. Испанец разбил себе нос ракеткой, и врачам пришлось останавливать кровь.

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Итоги четвёртого дня. 1 сентября, четверг

В четверг на US Open – 2022 завершились матчи 2-го круга. Единственный россиянин, добравшийся до этой стадии в нижней части мужской сетки, — Андрей Рублёв, на сей раз уверенно победил. Ему в соперники достался хорошо знакомый кореец Квон Сон У. Теннисисты уже встречались трижды в этом сезоне, и во всех случаях победил россиянин – в Роттердаме, Дубае и на «Ролан Гаррос». Выиграл Рублёв и сейчас, причём довольно уверенно, навесив сопернику в одном из сетов «баранку». Дальше Андрей сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым (19). Таким образом, в мужской сетке в третьем круге продолжат борьбу три российских теннисиста – Рублёв, Медведев и Хачанов.

Не обошлось и без неожиданностей. В этой половине сетки в первом круге победы одержали все сеяные, а вот во 2-м их ряды начали сокращаться. Проиграл недавний чемпион «Мастерса» в Цинциннати хорват Борна Чорич (25/SR), сошли с дистанции болгарин Григор Димитров (17), серб Миомир Кецманович (32), поляк Хуберт Хуркач (8).

Главный матч мужской сетки проходил, когда в Москве уже начиналось утро. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль сражался с итальянцем Фабио Фоньини, которому до этого проигрывал 4 раза. Фабио считается одним из неудобных соперников для Рафы, и первый сет это показал. Итальянец уже в третьем гейме сделал брейк, а в концовке партии ещё и увеличил преимущество – 6:2. Второй сет начался с фейерверка из пяти брейков. Первым сумел взять свой гейм Фоньини – 4:2, но и Надаль тут же наладил подачу и выиграл 4 гейма подряд – 6:4. Третий сет прошёл под полную диктовку испанца – 6:2. А в четвёртом сете при счёте 3:0 в одном из эпизодов Рафаэль тянулся к низкому мячу, отбил его, но ракетка отрикошетила от корта прямо ему в переносицу. Удар был такой силы, что появилась ссадина и пошла кровь. Матч пришлось остановить, чтобы врачи оказали испанцу помощь.

После небольшого перерыва Надаль матч продолжил, и при счёте 3:1 у Фоньини появился шанс перевернуть ситуацию на корте. Однако Рафа отыграл двойной брейк-пойнт – 4:1, а в следующем гейме взял ещё одну подачу соперника. После этого испанцу оставалось подать на матч, с чем он блестяще справился – 2:6, 6:4, 6:2, 6:1 за 2 часа 38 минут.

Таким образом, Рафаэль продолжает сражение за титул и первое место в рейтинге по итогам турнира. Конкурентов на 1-ю позицию у него трое – Даниил Медведев, Карлос Алькарас и Каспер Рууд. В третьем круге Надалю играть с французом Ришаром Гаске.

Мужчины. 2-й круг

Чилич (Хорватия, 15) – Рамос-Виньолас (Испания) – 6:3, 7:6, 6:3.

Бруксби (США) – Чорич (Хорватия, 25/SR) – 6:4, 7:6, 6:1.

Синнер (Италия, 11) – Юбэнкс (США, Q) – 6:4, 7:6, 6:2.

Алькарас (Испания, 3) – Кория (Аргентина) – 6:2, 6:1, 7:5.

Норри (Великобритания, 7) – Ж.Соуза (Португалия) – 6:4, 6:4, 7:6.

Рублёв (Россия, 9) – Квон Сон У (Южная Корея) – 6:3, 6:0, 6:4.

Накашима (США) – Димитров (Болгария, 17) – 7:6, 7:5, 6:3.

Шварцман (Аргентина, 14) – Попырин (Австралия) – 7:6, 7:5, 7:6.

Гаске (Франция) – Кецманович (Сербия, 32) – 6:2, 6:4, 4:6, 6:4.

Шаповалов (Канада, 19) – Карбальес-Баэна (Испания) – 6:4, 4:6, 6:3, 6:2.

Ивашко (Беларусь) – Хуркач (Польша, 8) – 6:4, 4:6, 7:6, 6:3.

3:30. Фоньини (Италия) – Надаль (Испания, 2)

В женской сетке продолжились ранние сходы теннисисток из топ-10 посева. Уже проиграли к этому дню эстонка Анетт Контавейт (2), Мария Саккари из Греции (3), румынка Симона Халеп (7) и россиянка Дарья Касаткина (10). В четверг к ним присоединилась испанка Паула Бадоса (4), в трёх сетах проигравшая Петре Мартич из Хорватии. Едва не пополнила эти ряды и белоруска Арина Соболенко (6). В матче с эстонкой Кайей Канепи она уступала – 2:6, 1:5, но смогла совершить потрясающий камбэк. Во втором сете Арина отыграла два брейка, перевела поединок на тай-брейк, там спаслась с двух матчболов, а в третьей партии оформила волевую победу.

Проиграли в этот день обе россиянки, остававшиеся в верхней половине сетки. Особенно обидно должно быть Екатерине Александровой (28), которая взяла первый сет у американки Лорен Дэвис всухую – 6:0, но затем растеряла всё преимущество и уступила в трёх сетах. Сошла с дистанции и Анастасия Потапова, на двух тай-брейках её победила китаянка Чжэн Циньвэнь. Таким образом, в женской сетке осталось всего две представительницы России – Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова. Обе выступают в нижней части сетки.

Женщины. 2-й круг

Квитова (Чехия, 21) – Калинина (Украина) – отказ.

Бенчич (Швейцария, 13) – Кырстя (Румыния) – 3:6, 7:5, 6:2.

Дэвис (США) – Александрова (Россия, 28) – 0:6, 6:4, 7:6.

Пегула (США, 8) – Саснович (Беларусь) – 6:4, 6:4.

Азаренко (Беларусь, 26) – Костюк (Украина) – 6:2, 6:3.

Свёнтек (Польша, 1) – Стивенс (США) – 6:3, 6:2.

Нимайер (Германия, LD) – Путинцева (Казахстан) – 6:4, 6:3.

Мартич (Хорватия) – Бадоса (Испания, 4) – 6:7, 6:1, 6:2.

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Потапова (Россия) – 7:6, 7:6.

Мугуруса (Испания, 9) – Л.Фрухвиртова (Чехия) – 6:0, 6:4.

Соболенко (Беларусь, 6) – Канепи (Эстония) – 2:6, 7:6, 6:4.

Расписание пятого дня. Интересные матчи пятницы, 2 сентября

В пятницу на US Open – 2022 начнётся третий круг. С этой стадии соревнований уже возможны встречи двух сеяных друг с другом. У мужчин сыграют представители верхней половины сетки. Карену Хачанову будет противостоять британец Дрэйпер, Даниилу Медведеву – китайский квалифаер У Ибин, а финалисту Уимблдона Нику Кирьосу – американец Вулф. Победители двух последних пар в 4-м круге сыграют между собой.

Мужчины. 3-й круг

19:00. Маррей (Великобритания) – Берреттини (Италия, 13)

19:30. Пол (США, 29) – Рууд (Норвегия, 5)

21:00. Хачанов (Россия, 27) – Дрэйпер (Великобритания)

23:00. Карреньо-Буста (Испания, 12) – де Минор (Австралия, 18)

3:30. Кирьос (Австралия, 23) – Вулф (США, WC)

3:30. Медведев (Россия, 1) – У Ибин (Китай, Q)

У женщин проведут третьи матчи теннисистки из нижней части сетки. Наивысший номер посева в этой группе остался теперь у Онс Жабер из Туниса (5). В этот же день сыграют и две оставшиеся в сетке россиянки. Вероника Кудерметова (18) сразится с Далмой Галфи из Венгрии, а Людмила Самсонова – с Александрой Крунич из Сербии. Если же Людмила победит, то её соперницей по 4-му кругу может стать знаменитая Серена Уильямс. Американка в 3-м раунде померится силой с Айлой Томлянович.

Женщины. 3-й круг

18:00. Жабер (Тунис, 5) – Роджерс (США, 31)

19:30. Кудерметова (Россия, 18) – Галфи (Венгрия)

21:00. Кис (США, 20) – Гауфф (США, 12)

22:00. Самсонова (Россия) – Крунич (Сербия)

2:00. Томлянович (Австралия) – С.Уильямс (США, SR)

2:00. Андрееску (Канада) – Гарсия (Франция, 17)