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31 минуту назад

Российская теннисистка вышла в четвертый круг US Open

Lenta.ru

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российская теннисистка вышла в четвертый круг US Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В третьем раунде Кудерметова, посеянная под 18-м номером, обыграла представительницу Венгрии Далму Галфи. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0. Продолжительность матча составила 46 минут.

В следующем круге чемпионата Кудерметова сыграет с пятой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. В предыдущем раунде соперница россиянки оказалась сильнее американки Шелби Роджерс (4:6,6:4,6:3).

Еще одна россиянка, Людмила Самсонова, поборется за выход в четвертый круг с сербской теннисисткой Александрой Крунич. Матч состоится 2 сентября в 23:15.

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