Украинка Костюк не пожала руку еще одной белоруске на US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк не обменялась рукопожатием с представительницей Беларуси Александрой Саснович в матче второго круга парного разряда Открытого чемпионата США.

Марта Костюк и китаянка Чжан Шуай переиграли Терезу Михаликову из Словакии и представительницу Беларуси Александру Саснович во втором круге US Open. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2. После окончания встречи Костюк не стала жать руку Саснович у сетки.

Украинка уже отказывалась от рукопожатия с теннисисткой из Беларуси в матче одиночного разряда Открытого чемпионата США, когда Марта в двух сетах уступила Виктории Азаренко — 2:6, 3:6.