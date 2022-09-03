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2 часа назад

Украинка Костюк не пожала руку белоруске Саснович на US Open

Чемпионат.com

Украинская теннисистка Марта Костюк не обменялась рукопожатием с представительницей Беларуси Александрой Саснович в матче второго круга парного разряда Открытого чемпионата США.

Украинка Костюк не пожала руку еще одной белоруске на US Open
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Марта Костюк и китаянка Чжан Шуай переиграли Терезу Михаликову из Словакии и представительницу Беларуси Александру Саснович во втором круге US Open. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2. После окончания встречи Костюк не стала жать руку Саснович у сетки.

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Украинка уже отказывалась от рукопожатия с теннисисткой из Беларуси в матче одиночного разряда Открытого чемпионата США, когда Марта в двух сетах уступила Виктории Азаренко — 2:6, 3:6.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 60 102 000.

Теннис,Тереза Михаликова,Марта Костюк,Александра Саснович,Виктория Азаренко,
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