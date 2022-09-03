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1 час назад

Азаренко вышла в 1/8 финала US Open, отдав Мартич лишь три гейма

Чемпионат.com

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга соревнований 26-я сеяная Азаренко нанесла поражение представительнице Хорватии Петре Мартич со счётом 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Азаренко вышла в 1/8 финала US Open, отдав Мартич три гейма
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Азаренко дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов. Мартич подала один эйс, четыре раза ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Азаренко трижды доходила до финала US Open (2012, 2013 и 2020 годы), но ни разу не выиграла турнир. Лучшим достижением Мартич на Открытом чемпионате США является выход в четвёртый круг (2019, 2020).

За выход в четвертьфинал US Open Азаренко сыграет с победительницей матча между 22-й сеяной чешкой Каролиной Плишковой и 13-й ракеткой турнира швейцаркой Белиндой Бенчич.

Теннис,Виктория Азаренко,
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