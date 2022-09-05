Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Россиянин Андрей Рублев в понедельник обыграл британского теннисиста Кэмерона Норри в матче четвертого круга US Open.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Рублева, посеянного на турнире под девятым номером. Норри выступал под седьмым номером посева. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем (второй номер посева) и американцем Фрэнсисом Тиафо (22).

Выйдя в четвертьфинал, Рублев повторил свой лучший результат на турнирах Большого шлема. Он в шестой раз добрался до этой стадии соревнований. Ранее теннисист играл в четвертьфиналах на Roland Garros (2020, 2022), на US Open (2017, 2020) и на Australian Open (2021).

Рублеву 24 года, он располагается на 11-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На его счету 11 титулов под эгидой организации. В 2021 году Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой, а в составе сборной России - обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Норри 27 лет, он располагается на девятой позиции мирового рейтинга. На его счету четыре титула ATP. Лучшим результатом британца на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2022 году.