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1 час назад

Теннисист Рублев высказался о борьбе за звание первой ракетки мира

Газета.Ruиещё 16

Российский теннисист Андрей Рублев поделился мыслями о гонке за звание первой ракетки мира. На сегодняшний момент на лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) претендуют трое - испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также норвежец Каспер Рууд.

Рублев высказался о борьбе за звание первой ракетки мира
Фото: ReutersReuters

Нынешний лидер - российский теннисист Даниил Медведев - звание первой ракетки мира потеряет после завершения Открытого чемпионата США (US Open). Он, как и Надаль, выбыл на стадии 1/8 финала.

"Я не особо слежу за гонкой, потому что в ней не участвую. Для меня это меньше давления. Пусть они разбираются, пусть чувствуют давление. Мне даже лучше, поскольку им всем будет тяжелее. Если первым номера станет такой подросток, как Алькарас, это будет что-то нереальное. Каждый игрок о таком мечтает", - заявил Рублев на пресс-конференции после матча с бритнацем Кэмероном Норри.

24-летний россиянин обыграл первую ракетку Великобритании Норри в 1/8 финала US Open. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и закончилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4. За выход в полуфинал он поборется с Френсисом Тиафо, который выбил Надаля.

Ранее сообщалось, что именитый испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свой вылет с Открытого чемпионата США (US Open) на стадии 1/8 финала.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,
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