Рублев высказался о борьбе за звание первой ракетки мира

"Я не особо слежу за гонкой, потому что в ней не участвую. Для меня это меньше давления. Пусть они разбираются, пусть чувствуют давление. Мне даже лучше, поскольку им всем будет тяжелее. Если первым номера станет такой подросток, как Алькарас, это будет что-то нереальное. Каждый игрок о таком мечтает", - заявил Рублев на пресс-конференции после матча с бритнацем Кэмероном Норри.