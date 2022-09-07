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1 час назад

Рублев в трех сетах проиграл американцу Тиафо на US Open

Матч ТВ

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате США на стадии четвертьфинала.

Рублев потерпел поражение в полуфинале US Open
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

В матче против американца Фрэнсиса Тиафо россиянин проиграл оба стартовых сета на тай брейках. В третьей партии при счете 3:3 Рублев отдал гейм на своей подаче, что стало первым брейком в игре для обоих теннисистов. В дальнейшем Тиафо довел встречу до победы.

За матч, который длился 2 часа 39 минут, Рублев подал навылет 14 раз, его соперник — 18.

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Таким образом, из россиян на турнире остается только Карен Хачанов, который в полуфинале сыграет против Каспера Рууда. Тиафо узнает своего будущего соперника по полуфиналу позднее — им станет победитель игры между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

Фрэнсис Тиафо (США, 22) — Андрей Рублев (Россия, 9) — 7:6 (3), 7:6 (0), 6:4

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