«Это отстой...»: теннисистка написала эмоциональный пост после поражения на US Open

Спасибо команде за всё, что делаете для меня. Этот год складывается для нас непросто. Но знаете, что не убивает нас, делает нас сильнее. Спасибо, Гэвин [тренер], за всё. Особенно за то, что починил мою подачу. А ведь мы только начали… Не могу дождаться, какой будет моя подача через пару месяцев. И форхенды… И бэкхенды…