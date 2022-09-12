Касаткина выпала из топ-10 рейтинга WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая в предыдущей версии рейтинга занимала девятое место, опустилась на 11-ю строчку. Другая россиянка Вероника Кудерметова отыграла пять мест и стала 13-й.