Алькарас установил рекорд по количеству проведенного времени на корте

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США (US Open) 2022 года. В финальном матче 19-летний спортсмен оказался сильнее норвежца Каспера Рууда. Игра прошла в Нью-Йорке на стадионе имени Артура Эша, продлилась 3 часа 22 минуты и завершилась в четырех сетах - 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
По информации ATP Media, а прошедшем турнире теннисист провел на корте в общей сложности 23 часа и 39 минут. Никто в официальной истории Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) не играл в рамках одного турнира дольше (данные есть с 1999 года). До этого рекорд по данному показателю удерживал Кевин Андерсен, который в 2018 году на Уимблдоне отыграл 23 часа 21 минуту. По ходу турнира испанец одержал победы в трех пятисетовых поединках (в четвертом круге, в 1/4 финала и в 1/2 финала).
На пути к титулу Большого шлема до Алькараса подобное удавалось лишь Стефану Эдбергу на US Open 30 лет назад и Густаво Куэртену на "Ролан Гаррос" 25 лет назад. "Газета.Ru" вела текстовую трансляцию игры Алькарас - Рууд. Ранее сообщалось, что Карлос Алькарас из-за мыслей о матери расплакался после победы в финале US Open.