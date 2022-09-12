Алькарас установил рекорд по количеству проведенного времени на корте

По информации ATP Media, а прошедшем турнире теннисист провел на корте в общей сложности 23 часа и 39 минут. Никто в официальной истории Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) не играл в рамках одного турнира дольше (данные есть с 1999 года). До этого рекорд по данному показателю удерживал Кевин Андерсен, который в 2018 году на Уимблдоне отыграл 23 часа 21 минуту. По ходу турнира испанец одержал победы в трех пятисетовых поединках (в четвертом круге, в 1/4 финала и в 1/2 финала).