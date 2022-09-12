Медведев официально лишился статуса первой ракетки мира

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев, который в предыдущей версии рейтинга занимал первое место, опустился на четвёртую строчку. О том, что Медведев потеряет лидерство, стало известно в ходе Открытого чемпионата США, где Даниил проиграл австралийцу Нику Кирьосу в четвёртом круге.