Ига Свёнтек повторила достижение Марии Шараповой на US Open

Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек, которая одержала победу на Открытом чемпионате США, повторила достижение пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», экс-лидера рейтинга WTA россиянки Марии Шараповой. Свёнтек стала первой со времён Шараповой теннисисткой, которая завоевала свой третий титул на мэйджоре не позднее 21 года. Мария свой третий титул на ТБШ завоевала на Australian Open — 2008, когда ей было 20 лет.