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29 минут назад

Ига Свёнтек, победив на US Open, повторила достижение Марии Шараповой

Чемпионат.comиещё 2

Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек, которая одержала победу на Открытом чемпионате США, повторила достижение пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», экс-лидера рейтинга WTA россиянки Марии Шараповой. Свёнтек стала первой со времён Шараповой теннисисткой, которая завоевала свой третий титул на мэйджоре не позднее 21 года. Мария свой третий титул на ТБШ завоевала на Australian Open — 2008, когда ей было 20 лет.

Ига Свёнтек повторила достижение Марии Шараповой на US Open
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, ранее Свёнтек дважды, а именно в 2020 и 2022 годах, выиграла Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»). Её высшее достижение на Australian Open — выход в полуфинал (2022 год), на Уимблдоне — выход в четвёртый круг (2021-й).

Теннис,Мария Шарапова,
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