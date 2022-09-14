Дядя Джоковича рассказал, как на теннисиста повлиял инцидент в Австралии

"Этот год был непростым для Новака, но он продолжает двигаться вперед. Я уверен, что после всего, что он пережил, он стал только сильнее. Испытание, через которое он прошел в этом году в Австралии, только продлило его карьеру. Вместо того, чтобы уйти из тенниса через три-четыре года, он поиграет еще пять-шесть лет. Он дал отдохнуть своему организму", — приводит слова Джоковича The Pavlovic Today.