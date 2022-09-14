Дядя Джоковича рассказал, как на теннисиста повлиял инцидент в Австралии

Горан Джокович, родной дядя серба Новака Джоковича, заявил, что инцидент с недопуском теннисиста на турнир в Австралии поможет ему продлить свою спортивную карьеру.
"Этот год был непростым для Новака, но он продолжает двигаться вперед. Я уверен, что после всего, что он пережил, он стал только сильнее. Испытание, через которое он прошел в этом году в Австралии, только продлило его карьеру. Вместо того, чтобы уйти из тенниса через три-четыре года, он поиграет еще пять-шесть лет. Он дал отдохнуть своему организму", — приводит слова Джоковича The Pavlovic Today.
Напомним, что при въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.
По результатам многодневных разбирательств в местном суде теннисисту пришлось покинуть страну. По этой же причине серб пропустил US Open в этом году, который выиграл испанец Карлос Алькарас.
В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов Джокович занимает седьмую позицию. Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, он 4-й. Ранее в Федерации тенниса России оценили шансы Даниила Медведева вернуть звание первой ракетки мира.