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2 часа назад

Теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 16 по 23 октября в Москве

ТАССиещё 1

Турнир "ВТБ Кубок Кремля" по теннису пройдет в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 16 по 23 октября. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе турнира.

Стало известно, когда пройдет "ВТБ Кубок Кремля"
Фото: ТАССТАСС

"Теннисная история переживала разные времена, поэтому мы решили, что должны провести наш флагманский турнир "ВТБ Кубок Кремля", несмотря ни на что, - сказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. - Он пройдет в новом формате, но мы хотим сделать для людей праздник и показать, что такое теннисная семья. Поэтому уверены, что это будет зрелищное событие осени с хорошей развлекательной программой, выступлением звезд нашей эстрады и увлекательными теннисными сюжетами на корте. Мы признательны мэру Москвы Сергею Собянину, правительству, департаменту спорта столицы и нашему многолетнему титульному спонсору банку ВТБ за поддержку в проведении теннисного фестиваля".

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"Группа ВТБ поддерживает проведение Кубка Кремля уже более 20 лет в рамках социальной программы "Спортивная страна", - отметил старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов. - В последние годы российские теннисисты существенно улучшили свои позиции в мировых рейтингах, мы видим, что теннис с каждым годом становится все более популярным и массовым спортом. Считаем, что "ВТБ Кубок Кремля" сыграл не последнюю роль в этом. Новый формат турнира - спортивный фестиваль - позволит привлечь еще больше зрителей и будет способствовать дальнейшей популярности тенниса и здорового образа жизни у нас в стране".

Кубок Кремля пройдет в четырех категориях: "легенды", "теннисисты-колясочники", "профессионалы" и "любители". В соревнованиях примут участие победители турнира разных лет - Евгений Кафельников, Николай Давыденко, Игорь Куницын, Анастасия Мыскина, Елена Веснина, Екатерина Макарова, Мария Кириленко и Надежда Петрова.

Чтобы вступить в борьбу за главный приз на кортах Кубка Кремля, действующие профессионалы и любители проходят серию отборочных турниров. В категории PRO будут разыграны одиночные и парные титулы среди женщин и мужчин. Общий призовой фонд - 8 млн рублей. Среди любителей на фестивале тенниса покажут себя лучшие восемь участников/пар в шести разрядах. В турнире среди теннисистов-колясочников с призовым фондом 2 млн рублей примут участие восемь сильнейших мужчин и женщин.

В начале марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение исключить московский турнир из своих календарей. Кубок Кремля проводится в Москве с 1990 года.

Теннис,Игорь Куницын,Николай Давыденко,Мария Кириленко,Елена Веснина,Надежда Петрова,Ирина Винер,Анастасия Мыскина,Евгений Кафельников,Екатерина Макарова,Шамиль Тарпищев,Сергей Собянин,Банк ВТБ,
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