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1 час назад

Серена Уильямс намекнула, что ещё может возобновить карьеру

Чемпионат.com

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс дала понять, что в дальнейшем может возобновить карьеру. Ранее она завершила её после Открытого чемпионата США 2022 года.

Серена Уильямс намекнула на возобновление карьеры
Фото:  «ЧЕМПИОНАТ» «ЧЕМПИОНАТ»

В программе Джимми Фэллона её спросили, не может ли она повторить путь легендарного игрока в американский футбол Тома Брэди, который возобновил карьеру. Уильямс избежала прямого ответа, но дала понять, что не исключает этот вариант.

«Том Брэди положил начало удивительной тенденции. Я хочу сказать это», — заявила Уильямс.

На Открытом чемпионате США – 2022, Серена провела последний в карьере матч. Им стала встреча третьего круга, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович.

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