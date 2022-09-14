Серена Уильямс намекнула на возобновление карьеры

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс дала понять, что в дальнейшем может возобновить карьеру. Ранее она завершила её после Открытого чемпионата США 2022 года.

Фото: «ЧЕМПИОНАТ» «ЧЕМПИОНАТ»

В программе Джимми Фэллона её спросили, не может ли она повторить путь легендарного игрока в американский футбол Тома Брэди, который возобновил карьеру. Уильямс избежала прямого ответа, но дала понять, что не исключает этот вариант.

«Том Брэди положил начало удивительной тенденции. Я хочу сказать это», — заявила Уильямс.