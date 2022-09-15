Роджер Федерер объявил о завершении карьеры

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер объявил, что после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября, завершит карьеру. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

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По словам 41-летнего Федерера, здоровье больше не позволяет выступать на прежнем уровне. Он не исключил, что будет иногда выходить на корт в выставочных матчах, но подчеркнул, что больше не сыграет в туре и на турнирах «Большого шлема».