Серена Уильямс поприветствовала Федерера в «клубе пенсионеров»

«Я всегда смотрела на тебя снизу вверх и восхищалась тобой. Наши пути всегда были так похожи. Ты вдохновил бесчисленное множество людей, включая меня, и мы этого никогда не забудем. Я аплодирую тебе и с нетерпением жду всего, чем ты планируешь заняться в будущем. Добро пожаловать в клуб пенсионеров. И спасибо тебе, Роджер, за то, что ты тот, кто ты есть», — написала Уильямс.