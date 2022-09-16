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12 минут назад

Теннисистка Серена Уильямс поприветствовала Федерера в "клубе пенсионеров"

Газета.Ru

Американская теннисистка Серена Уильямс в своих соцсетях отреагировала на новость о завершении карьеры Роджера Федерера.

Серена Уильямс поприветствовала Федерера в «клубе пенсионеров»
Фото: ReutersReuters

«Я всегда смотрела на тебя снизу вверх и восхищалась тобой. Наши пути всегда были так похожи. Ты вдохновил бесчисленное множество людей, включая меня, и мы этого никогда не забудем. Я аплодирую тебе и с нетерпением жду всего, чем ты планируешь заняться в будущем. Добро пожаловать в клуб пенсионеров. И спасибо тебе, Роджер, за то, что ты тот, кто ты есть», — написала Уильямс.

41-летний спортсмен в социальных сетях сообщил, что последним турниром для него станет Кубок Лэйвера.

По его словам, здоровье больше не позволяет выступать на прежнем уровне. Он не исключил, что будет иногда выходить на корт в выставочных матчах, но подчеркнул, что больше не сыграет в туре и на турнирах Большого шлема.

Свой последний трофей на турнире Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Федерер завоевал 27 октября 2019 года, в рекордный, десятый раз выиграв титул в родном Базеле. В рейтинге ATP швейцарец занимает 97-е место.

Ранее Евгений Кафельников заявил, что Федерер запоздал с решением о завершении карьеры.

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