Россиянка Самсонова победила чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в матче первого круга турнира WTA в Токио (Япония), в котором её соперницей была чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина , представляющая Казахстан. Самсонова, занимающая 30-е место в рейтинге WTA, обыграла Рыбакину (22) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Самсонова исполнила шесть эйсов и допустила одну двойную ошибку. Российская спортсменка реализовала три брейк-пойнта из девяти (33%). Что касается Рыбакиной, то у неё семь подач навылет, две ошибки на подаче и ни одного использованного брейк-пойнта из трёх.