Осака снялась с турнира WTA-500 в Токио

24-летняя спортсменка из-за болезни отказалась выйти на матч второго круга против Беатрис Хаддад-Майи. Об этом сообщает WTA Insider в своём «твиттере». Таким образом, 26-летняя представительница Бразилии автоматически пробилась в четвертьфинал соревнований.

На данный момент Осака является 48-й ракеткой мира. Последний выигранный ТБШ японки — Australian Open в 2021 году. Осака также выиграла Australian Open в 2019 году и US Open в 2018 и 2020 годах.