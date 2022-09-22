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3 часа назад

Осака снялась с соревнований в Токио перед игрой с Хаддад-Майей

Чемпионат.comиещё 3

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», японская теннисистка Наоми Осака приняла решение сняться с турнира WTA-500 в Токио.

Осака снялась с турнира WTA-500 в Токио
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

24-летняя спортсменка из-за болезни отказалась выйти на матч второго круга против Беатрис Хаддад-Майи. Об этом сообщает WTA Insider в своём «твиттере». Таким образом, 26-летняя представительница Бразилии автоматически пробилась в четвертьфинал соревнований.

За выход в полуфинал турнира Хаддад-Майя сразится с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Фернанда Контрерас Гомес (Мексика).

На данный момент Осака является 48-й ракеткой мира. Последний выигранный ТБШ японки — Australian Open в 2021 году. Осака также выиграла Australian Open в 2019 году и US Open в 2018 и 2020 годах.

Теннис,Вероника Кудерметова,
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