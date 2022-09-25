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2 часа назад

Самсонова обыграла Циньвэнь и выиграла турнир в Токио

Чемпионат.comиещё 7

Российская теннисистка Людмила Самсонова (30-й номер рейтинга) в двух сетах одолела китайскую спортсменку Чжэн Циньвэнь (36-е место рейтинга) и стала победительницей турнира категории WTA-500 в Токио (Япония)

Самсонова обыграла Циньвэнь и выиграла турнир в Токио
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Встреча, продолжавшаяся 2 час 12 минут, завершилась со счётом 7:5, 7:5 в пользу 23-летней россиянки. Самсонова четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 7. Её оппонентка отметилась 9 эйсами, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

На пути к финальному матчу Людмила Самсонова переиграла Елену Рыбакину, Синьюй Ван, Гарбинье Мугурусу и Чжан Шуай. Этот титул стал четвёртым в карьере Самсоновой под эгидой WTA. До этого россиянка побеждала на турнирах в Берлине (Германия), Вашингтоне (США), Кливленде (США).

Теннис,Людмила Самсонова,Елена Рыбакина,
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