Самсонова обыграла Циньвэнь и выиграла турнир в Токио

Российская теннисистка Людмила Самсонова (30-й номер рейтинга) в двух сетах одолела китайскую спортсменку Чжэн Циньвэнь (36-е место рейтинга) и стала победительницей турнира категории WTA-500 в Токио (Япония)

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Встреча, продолжавшаяся 2 час 12 минут, завершилась со счётом 7:5, 7:5 в пользу 23-летней россиянки. Самсонова четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 7. Её оппонентка отметилась 9 эйсами, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.