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2 часа назад

Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла турнир в Сеуле

ТАССиещё 4

Россиянка Екатерина Александрова в воскресенье победила латвийку Елену Остапенко в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле.

Екатерина Александрова выиграла турнир в Сеуле
Фото: AP Photo/Ahn Young-joonAP Photo/Ahn Young-joon

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:0 в пользу россиянки, посеянной на турнире под вторым номером, Остапенко имела первый номер посева.

Александровой 27 лет, она располагается на 24-м месте в мировом рейтинге. Победа в Сеуле стала для нее третьей на турнирах под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга. В составе сборной России в 2021 году выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Остапенко 25 лет, она занимает 19-ю строчку в рейтинге WTA, на ее счету пять побед на турнирах WTA. Представительница Латвии является победительницей Открытого чемпионата Франции 2017 года.

Турнир в Сеуле относится к категории WTA 250, проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд составлял более $251,7 тыс.

Теннис,Билли Джин,Екатерина Александрова,Елена Остапенко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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