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27 минут назад

Серена Уильямс: прости, Каролина Возняцки. Теперь Шарапова моя лучшая подруга

Чемпионат.com

Обладательница 23 титулов турниров «Большого шлема» Серена Уильямс, завершившая карьеру после Открытого чемпионата США — 2022, рассказала, кого считает лучшей подругой.

Уильямс: Прости, Возняцки, теперь Шарапова моя лучшая подруга
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Теперь Шарапова моя лучшая подруга. Прости, Каролина Возняцки. Кроме того, это первый человек, кому я могу позвонить, чтобы обсудить свои повседневные дела. Материнство очень сблизило нас друг с другом», — приводит слова Уильямс Tennis up to date.

Уильямс также добавила, что вместе с Марией Шараповой они разделяют большой интерес к бизнес-инвестициям по нескольким сферам, поэтому, возможно, они также ведут переговоры на эту тему.

Серена Уильямс за свою карьеру выиграла 73 титула WTA в одиночном разряде и одержала 23 победы на парных турнирах.

Теннис,Каролина Возняцки,Серена Уильямс,Мария Шарапова,
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