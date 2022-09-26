Уильямс: Прости, Возняцки, теперь Шарапова моя лучшая подруга

«Теперь Шарапова моя лучшая подруга. Прости, Каролина Возняцки. Кроме того, это первый человек, кому я могу позвонить, чтобы обсудить свои повседневные дела. Материнство очень сблизило нас друг с другом», — приводит слова Уильямс Tennis up to date.