Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев сохранил четвертую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Фото: ТАСС ТАСС

22 сентября Медведев проиграл представителю Швейцарии Стэну Вавринке во втором круге турнира ATP во французском Меце со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 3:6. Победителем соревнования стал итальянец Лоренцо Сонего, который поднялся в мировом рейтинге на 20 позиций и теперь занимает 45-е место.

В первой десятке произошло одно изменение - итальянец Янник Синнер поднялся на 10-ю строчку, поляк Хуберт Хуркач опустился на 11-ю. Лидером рейтинга ATP остается испанец Карлос Алькарас, второе место занимает норвежец Каспер Рууд, третье - испанец Рафаэль Надаль.

Россияне Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев также сохранили свои позиции в рейтинге - 9-е, 18-е и 39-е места соответственно.

Рейтинг АТР от 26 сентября

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 6 740 очков;

2 (2). Каспер Рууд (Норвегия) - 5 850;

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 5 810;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5 065;

5 (5). Александр Зверев (Германия) - 5 040;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4 810;

7 (7). Новак Джокович (Сербия) - 3 570;

8 (8). Кэмерон Норри (Великобритания) - 3 550;

9 (9). Андрей Рублев (Россия) - 3 390;

10 (11). Янник Синнер (Италия) - 3 200...

18 (18). Карен Хачанов (Россия) - 1 990...