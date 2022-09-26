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1 час назад

Джокович прокомментировал перспективы Федерера стать успешным тренером

Чемпионат.comиещё 1

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о Роджере Федерере.

Джокович оценил перспективы тренерской карьеры Федерера
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я думаю, Роджер может многое предложить (улыбается). Логично ожидать, что он может поделиться многими полезными и ценными вещами. Если бы он решил стать тренером, то помог бы прибавить любому игроку – мужчине или женщине.

Он совершенно точно один из величайших игроков в истории. И у него такой легкий стиль. Люди, наверное, думают, что это богом данный талант, но он всегда говорит, как много работал над тем, чтобы довести игру до идеала. Чтобы в его исполнении все выглядело так просто.

Я это уважаю. И я знаю, что требуется, чтобы выполнять удары, которые кажутся простыми, но на самом деле невероятно сложные».

Оба теннисиста участвовали в Кубке Лэйвера в составе сборной Европы. Команда Роджера Федерера и Новака Джоковича уступила представителям мира со счётом 8:13. В заключительный игровой день европейские теннисисты уступили три матча из трёх, в одном из которых Джокович потерпел поражение от представителя Канады Феликса Оже-Альяссим в двух сетах — 3:6, 6:7 (3:7). Сборная мира впервые в своей истории стала победителем Кубка Лэйвера. Соревнования проходили в Лондоне с 23 по 25 сентября.

Теннис,Новак Джокович,
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