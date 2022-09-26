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1 час назад

Юного российского теннисиста отстранили из-за мельдония

Илья Родин

Четырнадцатилетний российский теннисист временно отстранен от занятий спортом из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте ITIA.

Юного российского теннисиста отстранили из-за мельдония
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что юного спортсмена, имя которого не называется из-за возраста, отстранили на 9 месяцев.

По данным организации по борьбе с негативными явлениями в теннисе, его образец допинг-пробы был отобран в рамках тестирования. Специалисты обнаружили присутствие мельдония как в образце пробы А, так и в образце В.

Согласно правилам, вслед за обнаружением запрещенных препаратов в пробах спортсменов, следует дисквалификация на два года.

В силу юного возраста теннисиста, отсутствия «существенной вины или халатности», наказание было сокращено до девяти месяцев. Оно будет отсчитываться с 5 марта 2022 года.

Теннис,
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