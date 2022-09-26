Юного российского теннисиста отстранили из-за мельдония

Четырнадцатилетний российский теннисист временно отстранен от занятий спортом из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте ITIA.

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Отмечается, что юного спортсмена, имя которого не называется из-за возраста, отстранили на 9 месяцев.

По данным организации по борьбе с негативными явлениями в теннисе, его образец допинг-пробы был отобран в рамках тестирования. Специалисты обнаружили присутствие мельдония как в образце пробы А, так и в образце В.

Согласно правилам, вслед за обнаружением запрещенных препаратов в пробах спортсменов, следует дисквалификация на два года.